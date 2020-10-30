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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94060 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100237 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103313 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Запрет абортов в Польше: премьер-министр призвал прекратить демонстрации из-за COVID-19

Запрет абортов в Польше: премьер-министр призвал прекратить демонстрации из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19217 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг обратился к протестующим против нового закона об абортах с призывом остановить демонстрации из-за эпидемии с коронавирусной инфекцией в республике, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

“Я прошу отменить эти протесты из-за эпидемии”, — сказал он.

По его словам, медицинская система Польши “находится на грани” из-за роста количества больных.

Напомним, ранее Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы с помощью экспертов найти решение возникшей ситуации в республике после принятия Конституционным судом вердикта о запрете абортов.

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22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что ранее разрешенный польским законодательством аборт из-за патологии плода противоречит главному закону страны.

После такого решения уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. Неоднократно в разных городах доходило до столкновений участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

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