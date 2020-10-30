Запрет абортов в Польше: премьер-министр призвал прекратить демонстрации из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг обратился к протестующим против нового закона об абортах с призывом остановить демонстрации из-за эпидемии с коронавирусной инфекцией в республике, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
“Я прошу отменить эти протесты из-за эпидемии”, — сказал он.
По его словам, медицинская система Польши “находится на грани” из-за роста количества больных.
Напомним, ранее Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы с помощью экспертов найти решение возникшей ситуации в республике после принятия Конституционным судом вердикта о запрете абортов.
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22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что ранее разрешенный польским законодательством аборт из-за патологии плода противоречит главному закону страны.
После такого решения уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. Неоднократно в разных городах доходило до столкновений участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.