Заборона абортів у Польщі: Дуда запропонував "компромісний" законопроект

Дуда сказав, що рішення Конституційного суду “викликало величезні соціальні емоції”.

“Особисто я поділяю думку про те, що так званий євгенічний аборт є неконституційним, і я неодноразово публічно говорив про це. Право на життя — це цінність, яка повинна бути абсолютно захищена і ні в якому разі не може бути диференційована — на повноцінних дітей та дітей-інвалідів, наприклад, дітей з синдромом Дауна. Це випливає безпосередньо на підставі Конституції... Республіка Польща надає кожній людині правовий захист життя”, — написав президент Польщі.

“Однак рішення Суду також призвело до ситуації, коли аборт став неможливий в ситуації так званих смертельних дефектів плоду, при яких відомо, що дитина все одно не зможе жити після пологів. Це надзвичайно делікатна і болюча ситуація для кожної матері, кожного батька. У разі смертельних дефектів смерть дитини неминуча. Тому захист його життя залишається поза межами людських можливостей”, — зауважив він.

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Дуда зазначив, що “розуміє жінок і їх страхи, пов’язані з цією ситуацією”. “В останні дні я говорив з багатьма з них на цю тему, а також з численними експертами, лікарями та юристами. Після цих консультацій я вирішив представити до польського парламенту проект поправки до закону”, — повідомив президент.

“З урахуванням вказівок Суду цей проект передбачає введення нової передумови, що відновлює можливість аборту, відповідно до принципів Конституції... тільки в разі виникнення так званих смертельних дефектів, коли допологове обстеження або інші медичні установи вказують на високу ймовірність того, що дитина народиться мертвою або буде обтяжена невиліковною хворобою або дефектом, що неминуче і безпосередньо призведе до смерті дитини, незалежно від застосовуваних терапевтичних заходів”, — пояснив Дуда.

За його словами, після вступу в силу цього закону в польському законодавстві все ще будуть існувати три умови для законного переривання вагітності:



через загрозу життю та здоров’ю матері,



через згвалтування або інцесту,



а також через серйозні і незворотні наслідки, нанесені плоду, який призведе до смерті дитини.



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“Це відображає суть так званого компромісу з питання про аборти 1993 року і узгоджується з рішеннями Конституційного суду. Я розраховую на широкий політичний консенсус з цього питання, тим більше що підтримка аналогічного юридичного рішення була публічно заявлена ​​представниками різних політичних партій — як об’єднаних правих, так і опозиції. Таке рішення також підтримується більшістю поляків”, — вважає Дуда.

“Незалежно від змін в законодавстві, ми повинні проявляти особливу турботу про сім’ї та одиноких матерей-інвалідів. Народження і виховання дитини-інваліда — це великий акт батьківської любові з боку кожної матері, кожного батька”, — сказав глава польскої республіки.

Він також зазначив, що буде вимагати від Уряду і Парламенту знайти додаткові ресурси для надання фінансової, медичної, психологічної та правової допомоги батькам. “Я також закликаю всіх політиків, громадських діячів і мільйони поляків поважати погляди один одного і зменшити свої емоції. Ми різні і будемо різними, але ми повинні вміти розмовляти один з одним”, — резюмував Дуда.

Раніше Дуда виступив за доопрацювання норм, які заспокоять ситуацію в Польщі після заборони абортів.