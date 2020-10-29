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Лукашенко прокоментував протести у Польщі та заявив, що Дуда "сфальсифікував перемогу на виборах"

Лукашенко прокоментував протести у Польщі та заявив, що Дуда "сфальсифікував перемогу на виборах"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи проходять в Польщі акції протесту, більшість яких пов’язані з обмеженням права на аборт, заявив, що в цій країні “давно зріла революція”. Про це повідомило в четвер агентство БелТА, пише УНН.

“Так, там є купка багатих, але скільки там бідних. І розрив між біднотою і багатими величезний. Це найнебезпечніше для будь-якої держави. Це все в купу зібралося, а далі — спусковий гачок: для селян — хутро, для жінок — аборти. Це був вже привід. А там давно вже революція зріла, і я їм про це говорив: не лізьте в чужий город, розберіться у себе. Ні, полізли”, — цитує Лукашенка агентство БелТА.

Він додав, що в Польщі накопичилися економічні проблеми. “Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі. Там ситуація непроста, і вона просто так не вилізе... Це був спусковий гачок. (Президент Польщі Анджей) Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести) все почалося”, — сказав Лукашенко.

Уже кілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. У неділю своє невдоволення противники заборони абортів висловлювали біля костелів, в ряді випадків дійшло до переривання недільних богослужінь. У понеділок демонстранти заблокували рух транспорту на центральних вулицях, спровокувавши величезні затори. Неодноразово в різних містах доходило до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плода суперечить основному закону країни. Це рішення Конституційного суду вступить в силу після його публікації в “Офіційному віснику”. З цього моменту в країні залишаться тільки дві причини, що дозволяють офіційно зробити аборт, — загроза життю і здоров’ю матері або вагітність внаслідок зґвалтування. Інформації про те, коли відбудеться публікація, поки немає.

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