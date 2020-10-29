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Лукашенко прокомментировал протесты в Польше и заявил, Дуда "сфальсифицировал победу на выборах"

Лукашенко прокомментировал протесты в Польше и заявил, Дуда "сфальсифицировал победу на выборах"

Киев  •  УНН

 • 15228 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя проходящие в Польше акции протеста, большинство которых связаны с ограничением права на аборт, заявил, что в этой стране “давно зрела революция”. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА, пишет УНН.

“Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли”, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что в Польше накопились экономические проблемы. “Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет... Это был спусковой крючок. (Президент Польши Анджей) Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты) все началось”, — сказал Лукашенко.

Уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье свое недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. В понедельник демонстранты заблокировали движение транспорта на центральных улицах, спровоцировав огромные пробки. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в “Официальном вестнике”. С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет.

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