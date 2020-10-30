Запрет абортов в Польше: Дуда предложил "компромиссный" законопроект

Дуда сказал, что решение Конституционного суда "вызвало огромные социальные эмоции".

"Лично я разделяю мнение о том, что так называемый евгенический аборт является неконституционным, и я неоднократно публично говорил об этом. Право на жизнь - это ценность, которая должна быть абсолютно защищена и ни в коем случае не может быть дифференцирована - на полноценных детей и детей-инвалидов, например, детей с синдромом Дауна. Это следует непосредственно на основании Конституции ... Республика Польша предоставляет каждому человеку правовую защиту жизни", - написал президент Польши.

"Однако решение суда также привело к ситуации, когда аборт стал невозможен в ситуации так называемых смертельных дефектов плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов. Это очень деликатная и болезненная ситуация для каждой матери, каждого родителя. В случае смертельных дефектов смерть ребенка неизбежна. Поэтому защита его жизни остается за пределами человеческих возможностей", - отметил он.

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Дуда отметил, что "понимает женщин и их страхи, связанные с этой ситуацией". "В последние дни я говорил со многими из них на эту тему, а также с многочисленными экспертами, врачами и юристами. После этих консультаций я решил представить в польский парламент проект поправки к закону", - сообщил президент.

"С учетом указаний суда этот проект предусматривает введение новой предпосылки, что восстанавливает возможность аборта в соответствии с принципами Конституции ... только в случае возникновения так называемых смертельных дефектов, когда дородовое обследование или другие медицинские учреждения указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится мертвым или будет обременен неизлечимой болезнью или дефектом, что неизбежно и непосредственно приведет к смерти ребенка, независимо от применяемых терапевтических мероприятий", - пояснил Дуда.

По его словам, после вступления в силу этого закона в польском законодательстве все еще будут существовать три условия для законного прерывания беременности:



из-за угрозы жизни и здоровью матери,



из-за изнасилования или инцеста,



а также из-за серьезных и необратимых последствий, нанесенных плоду, который приведет к смерти ребенка.



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"Это отражает суть так называемого компромисса по вопросу об абортах 1993 года и согласуется с решениями Конституционного суда. Я рассчитываю на широкий политический консенсус по этому вопросу, тем более что поддержка аналогичного юридического решения была публично заявлена ​​представителями различных политических партий - как объединенных правых, так и оппозиции. Такое решение также поддерживается большинством поляков", - считает Дуда.

"Независимо от изменений в законодательстве, мы должны проявлять особую заботу о семье и одиноких матерей-инвалидов. Рождение и воспитание ребенка-инвалида - это великий акт родительской любви со стороны каждой матери, каждого родителя", - сказал глава польской республики.

Он также отметил, что будет требовать от правительства и парламента найти дополнительные ресурсы для оказания финансовой, медицинской, психологической и правовой помощи родителям. "Я также призываю всех политиков, общественных деятелей и миллионы поляков уважать взгляды друг друга и уменьшить свои эмоции. Мы разные и будем разными, но мы должны уметь разговаривать друг с другом", - резюмировал Дуда.

Ранее Дуда выступил за доработку норм, которые успокоят ситуацию в Польше после запрета абортов.