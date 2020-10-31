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У Варшаві понад 100 тис. людей вийшли на мітинг проти заборони абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Польщі проходять акції протесту проти рішення Конституційного суду обмежити право на аборти. За оцінками мерії, на вулиці Варшави вийшли близько 100 тис. чоловік. Про це в Twitter повідомила глава пресцентру столичної мерії Кароліна Галецька, передає УНН.

“Близько 100 тис. протестуючих зараз на вулицях Варшави”, — написала вона.

За даними поліцейського управління міста, під час протестних акцій почалися зіткнення. Правоохоронні органи повідомили в Twitter, що “група хуліганів” використовувала піротехніку і загрожувала безпеці мітингувальників. В результаті силовиками було затримано більше 30 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заборона абортів у Польщі: прем’єр-міністр закликав припинити демонстрації через COVID-19

Учасники акції в соціальних мережах повідомляють, що сутички стались через напад групи націоналістів на виступаючих проти заборони абортів громадян.

Протести в Польщі почалися після того, як увечері 22 жовтня Конституційний суд країни посилив заборону на аборти у законодавстві. Згідно з рішенням, тепер мешканки Польщі не зможуть зробити аборт, навіть якщо у плода знайдені невиліковні патології. Таким чином, жінка має право на дану процедуру тільки в разі зґвалтування, інцесту або при загрозі життю та здоров’ю.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда запропонував законопроект, який на його думку, вирішить питання із забороною абортів. За словами Дуди цей проект закону відобразить суть “компромісу” щодо питання абортів в Республіці.

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