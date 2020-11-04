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Власти Польши на фоне протестов затягивают введение запрета на аборты

Власти Польши на фоне протестов затягивают введение запрета на аборты

Киев  •  УНН

 • 14323 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Польское правительство затягивает выполнение судебного решения, которое объявило бы вне закона почти все аборты после того, как оно вызвало самые большие протесты со времен падения коммунизма. Об этом пишет Guardian, передает УНН.

“В настоящее время идет дискуссия, и было бы неплохо, если бы ушло некоторое время на диалог и поиск новой позиции в этой сложной ситуации, которая вызывает большие эмоции”, — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Напомним, в Польше проходят акции протеста против решения Конституционного суда ограничить право на аборты. По оценкам мэрии, 30 октября на улицы Варшавы вышли около 100 тыс. человек.

Протесты в Польше начались после того, как 22 октября Конституционный суд страны усилил запрет на аборты в законодательстве. Согласно его решению, теперь жительницы Польши не могут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Таким образом, женщина имеет право на эту процедуру только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью. Однако решение Конституционного суда еще не опубликовано и не вступило в силу.

Накануне президент Польши Дуда предложил законопроект, который по его мнению, решит вопрос с запретом абортов. По словам Дуды этот проект закона отобразит суть “компромисса” по вопросу абортов в стране.

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