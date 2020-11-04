Власти Польши на фоне протестов затягивают введение запрета на аборты

“В настоящее время идет дискуссия, и было бы неплохо, если бы ушло некоторое время на диалог и поиск новой позиции в этой сложной ситуации, которая вызывает большие эмоции”, — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Напомним, в Польше проходят акции протеста против решения Конституционного суда ограничить право на аборты. По оценкам мэрии, 30 октября на улицы Варшавы вышли около 100 тыс. человек.

Протесты в Польше начались после того, как 22 октября Конституционный суд страны усилил запрет на аборты в законодательстве. Согласно его решению, теперь жительницы Польши не могут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Таким образом, женщина имеет право на эту процедуру только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью. Однако решение Конституционного суда еще не опубликовано и не вступило в силу.

Накануне президент Польши Дуда предложил законопроект, который по его мнению, решит вопрос с запретом абортов. По словам Дуды этот проект закона отобразит суть “компромисса” по вопросу абортов в стране.