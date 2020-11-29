У Польщі знову протестували проти заборони абортів: поліція спробувала завадити

“Поліція намагалася завадити проведенню акції проти заборони абортів у Варшаві. Під час акції протесту проти заборони абортів у Варшаві поліція намагалася оточити її учасників. ЗМІ повідомляють про численні затримання”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що на акцію протесту у Варшаві вийшли сотні людей.

“Поліцейські спочатку закликали мітингарів розійтися, а потім намагалися оточити їх… Протестний захід відбувся на одній з центральних вулиць Варшави. Крім того, у Кракові та Вроцлаві так само відбулися акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів, хоч і не такі численні, як у Варшаві”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що нагодою до проведення демонстрацій стала 102-а річниця запровадження в Польщі активного й пасивного виборчого права жінок.

Нагадаємо, у жовтні у Польщі обмежили право жінок на аборти, визнавши їх “неконституційними”.

Після цього у Варшаві понад 100 тис. людей вийшли на мітинг проти заборони абортів.

Майже 70% громадян республіки хочуть референдум щодо цього питання.

На тлі протестів влада Польщі затягує введення заборони на аборти.

Додамо, що згідно з опитуванням, близько третини українських вчителів вважають, що аборти мають заборонити в Україні, а орієнтація "лікується".

У Польщі знову протестували проти заборони абортів - поліція намагалася завадити акції https://t.co/BjH8WIvrhW pic.twitter.com/Jw07ijeucZ