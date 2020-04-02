В партии "Слуга народа" отреагировали на видеозаписи с "братом Ермака"

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и Президент Владимир Зеленский, - побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она не выходила. Поэтому мы как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей", - написали в пресс-службе.

Они призвали правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное расследование, которое должно установить "были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству", - написали в пресс-службе партии. Они отметили, что следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей.

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"Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти. Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа", - добавляется в сообщении.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", - резюмировали в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые против власти и ОП.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований через видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а спустя ГБР начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.