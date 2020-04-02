Офіс Президента відреагував на відеозаписи з “братом Єрмака”

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі Президента заявили, що розмови на оприлюднених плівках з братом голови адміністрації ОП Денисом Єрмаком не мають стосунку до реального життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.