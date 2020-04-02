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Офіс Президента відреагував на відеозаписи з “братом Єрмака”

Офіс Президента відреагував на відеозаписи з “братом Єрмака”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі Президента заявили, що розмови на оприлюднених плівках з братом голови адміністрації ОП Денисом Єрмаком не мають стосунку до реального життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент. Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися.

“Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені — так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження. СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і народного депутата, котрий виклав отримані плівки в публічну площину. НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР — за заявою керівника ОП”, — йдеться у повідомленні.

Наразі Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців.

“Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість — головне”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які проти влади та ОП.

Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

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