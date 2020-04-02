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Офис Президента отреагировал на видеозаписи с "братом Ермака"

Офис Президента отреагировал на видеозаписи с "братом Ермака"

Киев  •  УНН

 • 63908 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Офисе Президента заявили, что разговоры на обнародованных пленках с братом главы администрации ОП Денисом Ермаком не имеют отношения к реальной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.

"Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежение. СБУ проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, который вынес полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя АП", - говорится в сообщении.

Сейчас Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом является спланированной акцией тех людей, которые против власти и ОП.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Украинские Национальные Новости

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