Єрмак вважає відеозаписи зі своїм братом спланованою акцією проти влади та ОП

КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які проти влади та ОП. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.