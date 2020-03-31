Єрмак вважає відеозаписи зі своїм братом спланованою акцією проти влади та ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які проти влади та ОП. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я не можу, не хочу і не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса, хай цим займаються правоохоронні органи. Чому звернувся до СБУ і ДБР? Я вважаю, що це є спланована акція. Якщо ви прослідкуєте як це відбувається – вони по методичці працюють", - наголосив Єрмак.
За його словами, ці плівки з'явилися в неділю, саме перед тим, як ВРУ збиралася для ухвалення важливих законопроектів.
"Я вважаю, що його дії (Гео Лероса – ред.), він є інструментом, який використовують люди, які борються з українською владою, з командою Президента", - додав Єрмак.
"Я за повне розслідування кожного факту, кожної деталі. І повірте, це не буде як з Гончаруком, на жаль, ми ще досі нічого не отримали…Я вважаю, що це треба робити більш ефективно для суспільства", - підсумував Єрмак.
Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом - Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народу", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами".
Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.
Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.