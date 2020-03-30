Корупція неприпустима: Разумков прокоментував ситуацію з відеозаписами брата Єрмака
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак дасть відповіді на всі запитання щодо відеозаписів зі своїм братом та зазначив, якщо чиновник займається такими справами, то його покарають. Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що найближчим часом будуть дані відповіді і з боку Єрмака, і від Гео Лероса з цього питання і ми зможемо для себе сформувати ті та інші рішення. Особисто моя думка, що корупція неприпустима, я думаю, я тут виглядаю трохи дивним, бо це повинно бути думкою не моєю особисто, а думкою будь-якої нормальної людини в нашій державі. Якщо чиновник займається такими діяннями, то він буде покараний", - сказав Разумков.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Лео Лерос оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких присутній брат Єрмака. На відео погано чути, що кажуть співрозмовники. Ексрадник Президента Гео Лерос стверджує, що зазначені записи – це "докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку", а також "заробляє на державі".
В свою чергу, глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію, зазначивши, що звернеться з цього приводу до СБУ і ДБР.