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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Коррупция недопустима: Разумков прокомментировал ситуацию с видеозаписями брата Ермака

Коррупция недопустима: Разумков прокомментировал ситуацию с видеозаписями брата Ермака

Киев  •  УНН

 • 15302 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак даст ответы на все вопросы по поводу видеозаписей со своим братом и отметил, что если чиновник занимается такими делами, то его накажут. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что в ближайшее время будут даны ответы и со стороны Ермака, и от Гео Лероса по этому вопросу и мы сможем для себя сформировать те и другие решения. Лично мое мнение, что коррупция недопустима, я думаю, я здесь выгляжу немного странным, потому что это должно быть мнением не моим личным, а мнением любого нормального человека в нашем государстве. Если чиновник занимается такими действиями, то он будет наказан", - сказал Разумков.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Лео Лерос обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых присутствует брат Ермака. На видео плохо слышно, что говорят собеседники. Экс-советник Президента Гео Лерос утверждает, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку", а также "зарабатывает на государстве".

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, отметив, что обратится по этому поводу в СБУ и ГБР.

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