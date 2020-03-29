Єрмак звернеться в СБУ і ДБР через опубліковані "слугою народу" відеозаписи зі своїм братом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом - Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народу", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами". Звернення до правоохоронців Єрмак анонсував у себе в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", - написав Єрмак.
З його слів, Денис із 2014 року їздив в зону АТО і приймав участь у бойових діях як доброволець.
"Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні! Доведеться, хто би за тобою не стояв! Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії "Слуга Народу" серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюсь, дадуть оцінку твоїм діям", - написав керівник ОП, звертаючись до Лероса.
Зауважимо, раніше в неділю нардеп оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких присутній брат Єрмака. На відео погано чути, що кажуть співрозмовники.
Сам Лерос стверджує, що зазначені записи – це "докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з рф), ну і звичайно заробіток на державі".
Він також натякнув, що планує оприлюднити більше відео за участю Дениса.
Нагадаємо, 20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив Гео Лероса з посади радника Президента України.