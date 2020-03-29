Єрмак звернеться в СБУ і ДБР через опубліковані "слугою народу" відеозаписи зі своїм братом

КИЇВ. 29 березня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом - Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народу", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами". Звернення до правоохоронців Єрмак анонсував у себе в Facebook, передає УНН.