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Ермак обратится в СБУ и ГБР из-за опубликованных "слугой народа" видеозаписей со своим братом

Ермак обратится в СБУ и ГБР из-за опубликованных "слугой народа" видеозаписей со своим братом

Киев  •  УНН

 • 36879 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями". Обращение к правоохранителям Ермак анонсировал у себя в Facebook, передает УНН.

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР касательно распространения видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Гео Лероса", - написал Ермак.

По его словам, Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца.

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально, что такой, как ты оказался в партии "Слуга народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - написал руководитель ОП, обращаясь к Леросу.

Отметим, ранее в воскресенье нардеп обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых присутствует брат Ермака. На видео плохо слышно, о чем говорят собеседники.

Сам Лерос утверждает, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

Он также намекнул, что планирует обнародовать больше видео с участием Дениса.

Напомним, 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гео Лерос с должности советника Президента Украины.

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