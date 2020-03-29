Ермак обратится в СБУ и ГБР из-за опубликованных "слугой народа" видеозаписей со своим братом

КИЕВ. 29 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями". Обращение к правоохранителям Ермак анонсировал у себя в Facebook, передает УНН.