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У партії "Слуга Народу" відреагували на відеозаписи з “братом Єрмака”

У партії "Слуга Народу" відреагували на відеозаписи з “братом Єрмака”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У фракції політичної партії “Слуга Народу” прокоментували ситуацію навколо записів, оприлюднених народним депутатом України Гео Леросом, та пов’язаного з цим розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр партії у Facebook.

“Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й Президент Володимир Зеленський, — побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього — нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила. Тому ми як ніхто інший зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів”, — написали у пресслужбі.

Вони закликали правоохоронні та антикорупційні органи провести ретельне розслідування, яке має встановити “чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі”, — написали у пресслужбі партії. Вони зазначили, що слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіс Президента відреагував на відеозаписи з “братом Єрмака”

“Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади. Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу”, — додається у повідомленні.

“У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які проти влади та ОП.

Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.

Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.

Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.

Українські Національні Новини

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