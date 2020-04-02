У партії "Слуга Народу" відреагували на відеозаписи з “братом Єрмака”

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У фракції політичної партії “Слуга Народу” прокоментували ситуацію навколо записів, оприлюднених народним депутатом України Гео Леросом, та пов’язаного з цим розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр партії у Facebook.