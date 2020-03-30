Відеозаписи з "братом Єрмака": САП відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратурма розпочала кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади. Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook, передає УНН.
"Заступником Генпрокурора - керівником САП Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади. Так, до САП надійшло звернення народного депутата Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства", - йдеться у повідомленні.
Також у САП вказали, що "у своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність керівництво Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину".
Як зазначається, 30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Досудове розслідування відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Лео Лерос оприлюднив у соцмережі низку відеозаписів, знятих на приховану камеру, на яких нібито "брат Єрмака".
Своє чергою, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію, зазначивши, що звернеться з цього приводу до СБУ і ДБР.