Видеозаписи с "братом Ермака": САП открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратурма начала уголовное производство по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook, передает УНН.
"Заместителем Генпрокурора - руководителем САП Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Так, в САП поступило обращение народного депутата Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия", - говорится в сообщении.
Также в САП указали, что "в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления".
Как отмечается, 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Лео Лерос обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых якобы "брат Ермака".
В свою очередь, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, отметив, что обратится по этому поводу в СБУ и ГБР.