Відеозаписи з "братом Єрмака": у ДБР розпочали розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за заявою керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалу про нібито продаж державних посад. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.
“Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України”, — сказали в пресслужбі.
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Також, в пресслужбі зазначили, що відомості до ЄРДР внесені Офісом Генпрокурора за ч.2 ст.190 — шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.344 — втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища, ч.2 ст. 328 — розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки, ч.1 ст.364 — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу ККУ.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.