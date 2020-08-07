В Нацполиции рассказали, сколько раз в этом году уже проводили спецоперации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала этого года Национальная полиция Украины на территории государства более 90 раз провела специальные операции. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины.

"...по состоянию на 1 августа 2020 года органами и подразделениями Национальной полиции Украины на территории государства вводились 92 полицейские операции, в том числе 77 - "Сирена", 10 - "Гром" и 5 - "Заложник", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что чаще всего такие операции проводились на территории города Киева (15), Донецкой области (11), Черкасской (9), Днепропетровской и Закарпатской (по 8).

В целом по результатам проведенных полицейских операций задержан 51 преступник, разыскано и задержано 22 транспортных средства, проинформировали в департаменте.

Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Людей удалось освободить только вечером. В результате спецоперации мужчину, захватившего автобус, задержала полиция.

Как сообщал УНН, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле в направлении выезда из города. Впоследствии он отпустил заложника, а сам скрылся в лесу. 1 августа Нацполиция ликвидировала "полтавского террориста" во время спецоперации.

Также напомним, 3 августа в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека. Правоохранители начали спецоперацию "Гром". А потом - спецоперацию "Бумеранг", руководство которой взяло на себя СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.

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