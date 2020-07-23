"Полтавський терорист" відпустив заручника і втік у ліс - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. За попередніми даними, чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, відпустив заручника, а сам зник у лісі. Його розшукує поліція. Про це пише "Суспільне", передає УНН.
"Станом на 14:30, за даними Суспільного, чоловік відпустив заручника і зник у лісі у Решетилівському районі. Його розшукує поліція", - йдеться у повідомленні.
При цьому ВВС Україна відзначає з посиланням на поліцію Полтавської області, що спецоперація з його затримання триває. На питання, чи із заручником все добре, у поліції уточнили - "його відпустили, але чи все добре - наразі невідомо".
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухається в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.