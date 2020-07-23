"Полтавский террорист" отпустил заложника и убежал в лес - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По предварительным данным, мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника, а сам скрылся в лесу. Его разыскивает полиция. Об этом пишет "Общественное", передает УНН.
"По состоянию на 14:30, по данным Общественного, мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция", - говорится в сообщении.
При этом ВВС Украина отмечает со ссылкой на полицию Полтавской области, что спецоперация по его задержанию продолжается. На вопрос, все ли хорошо с заложником, в полиции уточнили - "его отпустили, но все хорошо - пока неизвестно".
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигается в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.