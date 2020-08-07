У Нацполіції розповіли, скільки разів цього року вже проводили спецоперації

"…станом на 1 серпня 2020 року органами та підрозділами Національної поліції України на території держави вводилися 92 поліцейські операції, зокрема 77 - "Сирена", 10 - "Грім" та 5 - "Заручник", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що найчастіше такі операції проводилися на території міста Києва (15), Донецької області (11), Черкаської (9), Дніпропетровської та Закарпатської (по 8).



Загалом за результатами проведених поліцейських операцій затримано 51 злочинця, розшукано та затримано 22 транспортні засоби, проінформували у департаменті.



Нагадаємо, 21 липня вранці в центрі Луцька чоловік з вибухівкою і зброєю захопив автобус із заручниками. Людей вдалося звільнити лише увечері. У результаті спецоперації чоловіка, який захопив автобус, був затриманий поліцією.

Як повідомляв УНН, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області. З ним він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі у напрямку виїзду з міста. Згодом він відпустив заручника, а сам зник у лісі. 1 серпня Нацполіція ліквідувала "полтавського терориста" під час спецоперації.

Також нагадаємо, 3 серпня у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу. Правоохоронці розпочали спецоперацію "Грім". А потім - спецоперацію "Бумеранг", керівництво якої взяло на себе СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.