В Нацбанке оценили новую программу сотрудничества с МВФ

"Новую программу Stand-By однозначно можно считать положительным результатом для Украины. Во-первых, получение кредитных средств от Фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности. Во-вторых, новая программа - это якорь для государственной политики, а следовательно, она создает фундамент для улучшения ожиданий и благоприятные условия для выхода правительства на мировые рынки капитала", - указали в НБУ.

Как отмечается, ключевым предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с МВФ в рамках новой программы Stand-By.

Напомним, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.

Предшествовали этой договоренности длительные переговоры. Последний раз сегодня Украина получала транш МВФ в апреле 2017 года.

В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "камней преткновения" был вопрос о повышении цен на газ для населения. В конце концов, это произошло - вместе с началом отопительного сезона.

Кабинет министров 19 октября одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8 550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об их повышении на 23,5%, вопрос о росте еще в пределах ориентировочно 35-40% остается открытым.

Ведь в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.