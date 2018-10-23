В МИД рассказали свою позицию относительно избрания нового Генерального секретаря Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Совете Европы начался процесс отбора кандидатов на должность нового Генерального секретаря Организации. Об этом сообщили в пресс-службы МИД Украины, передает УНН.
"Согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом Министров СЕ кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая путем голосования должна избрать нового Генерального секретаря на своей июньской сессии в 2019 году", -сказано в сообщении.
В связи с началом процесса выборов, подчеркнули в пресс-службе, Украина довела до членов Комитета Министров СЕ свое видение, того, каким критериям должен отвечать человек, который возглавит организацию в сложные для нее времена. Эти подходы заключаются в следующем:
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- представители Центральной и Восточной Европы должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы;
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- после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность направлять Совет Европы через бурные времена.
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"Мы призываем к максимальной прозрачности в этом процессе, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведение прямой веб-трансляции дебатов, которое доказало свою эффективность при избрании Генерального Секретаря ООН. Украина ожидает открытый и демократический процесс избрания следующего Генерального секретаря Совета Европы", - добавили в МИД.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы за сорванные планы РФ по очередной "русской весне" в организации.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал найти компромисс между Россией и Советом Европы относительно членства в организации до мая 2019 года.
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