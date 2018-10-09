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У ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію

У ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Доповідь щодо змін правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи не пройшла на жовтневій сесії. Про це УНН розповів член постійної делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

“Доповідь щодо змін правил процедури ПАРЄ була розглянута, але в кінці організатори всього цього плану побачили, що їм не вистачає голосів, вони вирішили зберегти обличчя і прибрати взагалі цю доповідь. Ті, хто робив це в інтересах Росії, вони прибрали її в принципі. Це є перемога, бо їх план був на цій сесії її провести. Так як на цій сесії воно не проведено, то в січні будуть діяти старі правила, як і було раніше”, — розповів Гончаренко.

За його словами, цього і домагалась Україна.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції, яка може змінити регламент Асамблеї, й повернути російську делегацію без виконання нею резолюцій, без жодної відповідальності.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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