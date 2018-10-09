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Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ — Геращенко

Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ — Геращенко

Київ • УНН

 • 10271 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї. Про це у мережі Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Українській делегацій таки вдалося вивести з себе Генсека РЄ Янгланда, який поставив собі мету: до закінчення свого президентства хоч тушкою, хоч чучелом повернути Росію в ПАРЄ, без всякого виконання нею резолюцій Асамблеї”, — розповіла І.Геращенко.

Зокрема, написала нардеп, представники української делегації, нагадали у свої виступах, про політв‘язнів Кремля, про “Сенцова, якого погрожують годувати примусово, про всіх незаконно утримуваних”.

Крім того, українці у своїх виступах нагадали про невиконані Росією резолюції, про МН17, “і інші злочини Кремля”.

“Й тут Генсек Янгланд таки зірвався. Він взяв слово, побіг на трибуну й почав виправдовуватися, що, мовляв, він писав висновок до цієї злощасної резолюції , яку обговорює зала, не з власної ініціативи, а бо його.... попросило керівництво ПАРЄ”, — повідомила Геращенко.

Вона додала, що виступ Янгланда мав абсолютно протилежний ефект. За її словами, британські консерватори виступили з приводу процедури ведення дебатів і заявили, “що не дозволять Янгланду втручатися в голосування, тиснути на Асамблею, впливати на хід голосування й на дебати і взагалі проти шантажу і тиску”.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції, яка може змінити регламент Асамблеї, й повернути російську делегацію без виконання нею резолюцій, без жодної відповідальності.

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