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Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ - Геращенко

Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10270 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Украинская делегаций удалось вывести из себя Генсека СЕ Янгланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", - рассказала И. Геращенко.

В частности, написала нардеп, представители украинской делегации, напомнили в свои выступлениях, о политзаключенных Кремля, о "Сенцове, которого угрожают кормить принудительно, о всех незаконно удерживаемых".

Кроме того, украинцы в своих выступлениях напомнили о невыполненных Россией резолюции, о МН17, "и других преступления Кремля".

"И здесь Генсек Янгланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его.... попросило руководство ПАСЕ", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что выступление Янгланда имело совершенно противоположный эффект. По ее словам, британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения дебатов и заявили, "что не позволят Янгланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на дебаты и вообще против шантажа и давления".

Напомним, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюции, которая может изменить регламент Ассамблеи, и вернуть российскую делегацию без выполнения ею резолюций, без всякой ответственности.

Украинские Национальные Новости

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