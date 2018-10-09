Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ - Геращенко

"Украинская делегаций удалось вывести из себя Генсека СЕ Янгланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", - рассказала И. Геращенко.

В частности, написала нардеп, представители украинской делегации, напомнили в свои выступлениях, о политзаключенных Кремля, о "Сенцове, которого угрожают кормить принудительно, о всех незаконно удерживаемых".

Кроме того, украинцы в своих выступлениях напомнили о невыполненных Россией резолюции, о МН17, "и других преступления Кремля".

"И здесь Генсек Янгланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его.... попросило руководство ПАСЕ", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что выступление Янгланда имело совершенно противоположный эффект. По ее словам, британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения дебатов и заявили, "что не позволят Янгланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на дебаты и вообще против шантажа и давления".

Напомним, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюции, которая может изменить регламент Ассамблеи, и вернуть российскую делегацию без выполнения ею резолюций, без всякой ответственности.