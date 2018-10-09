Комітет ПАРЄ підтримав українські зміни по резолюції щодо РФ

За його словами, комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції щодо повернення РФ без виконання нею резолюції.

“Голосування в залі Асамблеї ввечері”, — додав В.Ар’єв.

Резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз — 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію, при цьому українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу. Інша пропозиція стосується заборони брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Нагадаємо, голосування щодо зміни правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у вівторок, 9 жовтня.