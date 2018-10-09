Комітет ПАРЄ підтримав українські зміни по резолюції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції, яка може змінити регламент Асамблеї, й повернути російську делегацію без виконання нею резолюцій, без жодної відповідальності. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України Володимир Ар’єв.
За його словами, комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції щодо повернення РФ без виконання нею резолюції.
“Голосування в залі Асамблеї ввечері”, — додав В.Ар’єв.
Резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз — 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію, при цьому українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу. Інша пропозиція стосується заборони брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема в Криму.
Нагадаємо, голосування щодо зміни правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у вівторок, 9 жовтня.