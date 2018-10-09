Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения по резолюции относительно РФ

По его словам, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюции относительно возврата РФ без выполнения ею резолюции.

"Голосование в зале Ассамблеи вечером", - добавил Арьев.

Резолюция предлагает повысить порог голосования в 2/3 голосов (сейчас - 1/2), что существенно усложняет наложение санкций на Россию, при этом украинская поправка оставить правило 1/2 для ряда санкций, включая лишение россиян права голоса. Другое предложение касается запрета участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным избирателями на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Напомним, голосование по изменению правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится во вторник, 9 октября.