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Повернення Росії у ПАРЄ: завтра відбудеться важливе голосування

Повернення Росії у ПАРЄ: завтра відбудеться важливе голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Голосування щодо зміни правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у вівторок, 9 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член постійної делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН. 

"Хороші новини зі Страсбурга. Почалася осіння сесія ПАРЄ. Головна тема - спроба поміняти правила і процедури Асамблеї з метою забезпечити повернення делегації РФ в січні в ПАРЄ без санкцій. Головний бій і голосування – завтра", - написав Геращенко.

За його словами, сьогодні політичні групи Асамблеї визначаються зі своєю позицією.

"Отже, Група консерваторів (третя за чисельністю) проти зміни правил. Група лібералів (четверта) - теж. Група Європейської народної партії (друга) засідає прямо зараз, але вранці вони обирали нового голову. І кандидатів було 2 - німець Нік (стримано позитивно відноситься до зміни правил) і поляк Почей (що відноситься до цієї ідеї негативно). І виграв Почей! Таким чином і ЄНП з високим ступенем ймовірності не підтримає ці зміни", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що парламентарі з усієї Європи під час цієї сесії ПАРЄ мають визначитися, чи готові вони добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ. І якщо план проросійського лобі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Раніше у жовтні Верховна Рада схвалила заяву щодо спроб повернути російську делегацію в ПАРЄ

Додамо, сесія ПАРЄ продовжиться з 8 по 12 жовтня у Страсбурзі. ПАРЄ має обговорити зміцнення процесу прийняття рішень, що стосується повноважень та голосування.

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