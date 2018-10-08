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Ар'єв застеріг від розвалу ПАРЄ через "план проросійського лобі"

Ар'єв застеріг від розвалу ПАРЄ через "план проросійського лобі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Парламентарі з усієї Європи під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка стартує у понеділок, мають визначитися, чи готові добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ. І якщо план проросійського лобі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації. Таку думку висловив голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає УНН.

"ПАРЄ: ці дні вирішують, чи парламентарі з усієї Європи готові добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ? Чи залишать Парламентську Асамблею Ради Європи такою, яку її задумали засновники Ради Європи 70 років тому. Якщо план проросійського лоббі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації, яка покликана захищати демократію, верховенство права і права людини. Всього того, що є ворожим Кремлю", - заявив він.

Зі слів Ар'єва, українська делегація "опиратиметься цьому сценарію всіма силами".

"Колись Рада Європи допомогла Україні будувати демократичне суспільство. Сьогодні наша черга допомогти Раді Європи не втратити принципи і репутацію", - зауважив віце-президент ПАРЄ.

Додамо, сесія ПАРЄ продовжиться з 8 по 12 жовтня у Стразбурзі. ПАРЄ має обговорити зміцнення процесу прийняття рішень, що стосується повноважень та голосування.

Раніше у жовтні Верховна Рада схвалила заяву щодо спроб повернути російську делегацію в ПАРЄ.

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