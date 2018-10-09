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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7432 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 69893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117892 просмотра

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8 марта, 10:25 • 125847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 140154 просмотра

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В ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию

В ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию

Киев  •  УНН

 • 14730 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы не прошел на октябрьской сессии. Об этом УНН рассказал член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Доклад об изменениях правил процедуры ПАСЕ был рассмотрен, но в конце организаторы всего этого плана увидели, что им не хватает голосов, они решили сохранить лицо и убрать вообще этот доклад. Те, кто делал это в интересах России, они убрали его в принципе. Это победа, потому что их план был на этой сессии его провести. Так как на этой сессии он не проведен, то в январе будут действовать старые правила, как и было раньше", - рассказал Гончаренко.

По его словам, этого и добивалась Украина.

Напомним, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюции, которая может изменить регламент Ассамблеи, и вернуть российскую делегацию без выполнения ею резолюций, без всякой ответственности.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.

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