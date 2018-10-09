В ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы не прошел на октябрьской сессии. Об этом УНН рассказал член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
"Доклад об изменениях правил процедуры ПАСЕ был рассмотрен, но в конце организаторы всего этого плана увидели, что им не хватает голосов, они решили сохранить лицо и убрать вообще этот доклад. Те, кто делал это в интересах России, они убрали его в принципе. Это победа, потому что их план был на этой сессии его провести. Так как на этой сессии он не проведен, то в январе будут действовать старые правила, как и было раньше", - рассказал Гончаренко.
По его словам, этого и добивалась Украина.
Напомним, комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения в резолюции, которая может изменить регламент Ассамблеи, и вернуть российскую делегацию без выполнения ею резолюций, без всякой ответственности.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.