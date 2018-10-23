У МЗС розповіли свою позицію щодо обрання нового Генерального секретаря Ради Європи

"Згідно з встановленою процедурою, відібрані Комітетом Міністрів РЄ кандидатури будуть передані на розгляд Парламентської асамблеї Ради Європи, яка шляхом голосування має обрати нового Генерального секретаря на своїй червневій сесії у 2019 році", -сказано у повідомлені.

У зв’язку з початком процесу виборів, підкреслили у прес-службі, Україна довела до членів Комітету Міністрів РЄ своє бачення, того, яким критеріям має відповідати людина, що очолить організацію у складні для неї часи. Ці підходи полягають у такому:



представники Центральної та Східної Європи мали б отримати можливість очолити Секретаріат вперше за сімдесят років існування Ради Європи;



після 70 років домінування чоловіків на чолі Секретаріату, жінки Європи мають отримати ще одну можливість скеровувати Раду Європи крізь бурхливі часи.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повернення Росії в ПАРЄ: Асамблея повторно розгляне зміни до регламенту 10 грудня



"Ми закликаємо до максимальної прозорості в цьому процесі, яка може бути досягнута, серед іншого, шляхом застосування інноваційних підходів. Наприклад - проведення прямої веб-трансляції дебатів, що довела свою ефективність під час обрання Генерального Секретаря ООН. Україна очікує на відкритий та демократичний процес обрання наступного Генерального секретаря Ради Європи", - додали у МЗС.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подякував народним депутатам з делегації Парламентської асамблеї Ради Європи за зірвані плани РФ щодо чергової "російської весни" в організації.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав знайти компроміс між Росією і Радою Європи щодо членства в організації до травня 2019 року.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію