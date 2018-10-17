Українська делегація зірвала "російську весну" в ПАРЄ – Порошенко

"Я ініціював цю зустріч для того, що подякувати нашій парламентській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи за перемогу. Я думаю, що це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили або абсолютна більшість політичних сил консолідуються під час перебування у міжнародних політичних організаціях, таких як Парламентська асамблея Ради Європи, консолідуються навколо національних інтересів України", - зазначив Порошенко.

За його словами, сценарій російської делегації під час засідання ПАРЄ полягав у тому, щоб провести "тріумфальну російську осінь або російську весну" у Страсбурзі", однак, в тому числі, згуртованість української делегації стала на заваді цим планам.

Як зазначив голова держави, російські парламентарі намагались показати, що "та поведінка, яку демонструє зараз Росія в усьому світі, але в першу чергу в Україні під час незаконної анексії Криму, під час агресії проти нас на сході нашої держави, вона є прийнятною і нікуди західні демократії не дінуться, проковтнуть і все можна вирішити грошима, в тому числі внеском чи не внеском у бюджет ПАРЄ російських грошей".

Нагадаємо, 9 жовтня члени української делегації в Парламентської Асамблеї Ради Європи заспівали Гімн України на камеру російським ЗМІ, коли журналістка “Росія 24” намагалась взяти у них інтерв’ю.



Під час засідання доповідь щодо змін правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, в яких була зацікавлена РФ, не пройшла на жовтневій сесії.