Украинская делегация сорвала "русскую весну" в ПАСЕ - Порошенко

"Я инициировал эту встречу для того, что поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу. Я думаю, что это очень удачный пример, когда все политические силы или абсолютное большинство политических сил консолидируются во время пребывания в международных политических организациях, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, консолидируются вокруг национальных интересов Украины", - отметил Порошенко.

По его словам, сценарий российской делегации во время заседания ПАСЕ заключался в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге", однако, в том числе, сплоченность украинской делегации помешала этим планам.

Как отметил Глава государства, российские парламентарии пытались показать, что "поведение, которое демонстрирует сейчас Россия во всем мире, но в первую очередь в Украине во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии против нас на востоке нашей страны, оно является приемлемым и никуда западные демократии не денутся, проглотят и все можно решить деньгами, в том числе вкладом ли невкладом в бюджет ПАСЕ российских денег".

Напомним, 9 октября члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы спели Гимн Украины на камеру российским СМИ, когда журналистка "Россия 24" пыталась взять у них интервью.



Во время заседания доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых была заинтересована РФ, не прошел на октябрьской сессии.