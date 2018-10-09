Гімн замість інтерв'ю: українська делегація в ПАРЄ оригінально відповіла російським ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Члени української делегації в Парламентської Асамблеї Ради Європи заспівали Гімн України на камеру російським ЗМІ, коли журналістка “Росія 24” намагалась взяти у них інтерв’ю. Відео з кулуарів ПАРЄ оприлюднила на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.
“У житті ця путін-ТБ ще огидніше, ніж в ящику”, — прокоментувала вона.
За словами Геращенко, сьогодні росіяни надіслали “на полювання” в кулуари ПАРЄ свій “базар-десант”.
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“А ми святкували перемогу, бо російська делегація не повертається в ПАРЄ й хід дебатів зламали українська і британська делегації. Дякую українським журналістам, що разом з нами в кулуарах співали Гімн”, — написала нардеп.
Як повідомляв УНН, російські пропагандисти з “Россія 24” намагались вдертися в кімнату представництва України в Раді Європи.