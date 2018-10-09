Гімн замість інтерв'ю: українська делегація в ПАРЄ оригінально відповіла російським ЗМІ

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Члени української делегації в Парламентської Асамблеї Ради Європи заспівали Гімн України на камеру російським ЗМІ, коли журналістка “Росія 24” намагалась взяти у них інтерв’ю. Відео з кулуарів ПАРЄ оприлюднила на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.