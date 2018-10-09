Віце-президент ПАРЄ заявив, що на нього напали російські журналісти

“Щойно на мене в ПАРЄ в прямому сенсі напали російські пропагандисти з "Россія 24". Я відмовився з ними розмовляти і пішов від них, то вони хапали мене за рукав, а потім намагалися вдертися в кімнату представництва України в Раді Європи. Зараз буду вимагати від відповідних служб Ради Європи вжити негайних заходів”, — написав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні у ПАРЄ відбудеться голосування щодо зміни правил процедури.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.