Вице-президент ПАСЕ заявил, что на него напали российские журналисты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские пропагандисты из "Россия 24" пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Об этом глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты из "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, то они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал нардеп.
Напомним, сегодня в ПАСЕ состоится голосование по изменению правил процедуры.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.