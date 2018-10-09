Гимн вместо интервью: украинская делегация в ПАСЕ оригинально ответила российским СМИ

"В жизни эта Путин-ТВ еще отвратительнее, чем в ящике", - прокомментировала она.

По словам Геращенко, сегодня россияне прислали "на охоту" в кулуары ПАСЕ свой "базар-десант".

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"А мы праздновали победу, потому что российская делегация не возвращается в ПАСЕ и ход дебатов сломали украинская и британская делегации. Спасибо украинским журналистам, что вместе с нами в кулуарах пели Гимн", - написала нардеп.

Как сообщал УНН, российские пропагандисты из "Россия 24" пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы.