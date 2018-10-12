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Ягланд: Росія до травня має знайти компроміс щодо членства в РЄ

Ягланд: Росія до травня має знайти компроміс щодо членства в РЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Компроміс між Росією і Радою Європи щодо членства в організації має бути знайдений до травня 2019 року. Про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Червень наступного року — ключовий термін, оскільки якщо все так продовжуватиметься, пройде два роки після того, як Росія перестала виплачувати внески (в бюджет РЄ — ред.), і тоді є чітке правило (щодо призупинення членства держави-учасниці — ред.)”, — сказав Генсек РЄ.

Ягланд додав, що компроміс між організацією і РФ може бути знайдений до наради голів МЗС Ради Європи в травні 2019 року.

“Це повинно бути зроблено до зустрічі в Гельсінкі в травні, на яку зберуться всі міністри закордонних справ (країн-членів РЄ — ред.). Простір, щоб знайти рішення, ще є”, — сказав він.

Генсек також зазначив, що представив Комітету міністрів РЄ проект бюджету на 2019 рік без участі Росії.

“Я щойно провів нараду в Комітеті міністрів, на якому повідомив про підготовку бюджету на 2019 рік без російської фінансової участі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, в ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію. Депутати ПАРЄ вирішили зняти з голосування резолюцію “Вдосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування". Її рекомендували повернути на доопрацювання в комітет до січня 2019 року.

Так, проект резолюції пропонував внести зміни до процедури ініціювання санкцій проти делегацій. Зараз, щоб запустити санкційний механізм, потрібна підтримка 30 депутатів від п’яти різних країн. Документ передбачав збільшити цю кількість до однієї шостої присутніх у залі. Пропонувалось збільшити кількість голосів, потрібних для ухвалення резолюції про повноваження делегації, до двох третіх. На сьогодні для цього достатньо простої більшості.

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