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Ягланд: Россия до мая должна найти компромисс по членству в Совете Европы

Ягланд: Россия до мая должна найти компромисс по членству в Совете Европы

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Компромисс между Россией и Советом Европы относительно членства в организации должен быть найден до мая 2019 года. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Июнь следующего года - ключевой термин, поскольку если все так будет продолжаться, пройдет два года после того, как Россия перестала выплачивать взносы (в бюджет СЕ - ред.), и тогда есть четкое правило (о приостановлении членства государства-участника - ред.)", - сказал Генсек СЕ.

Ягланд отметил, что компромисс между организацией и РФ может быть найден до совещания глав МИД Совета Европы в мае 2019 года.

"Это должно быть сделано до встречи в Хельсинки в мае, на которую соберутся все министры иностранных дел (стран-членов СЕ - ред.). Пространство, чтобы найти решение, еще есть", - сказал он.

Генсек также отметил, что представил Комитету министров СЕ проект бюджета на 2019 год без участия России.

"Я только что провел совещание в Комитете министров, на котором сообщил о подготовке бюджета на 2019 год без российского финансового участия", - сказал он.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию. Депутаты ПАСЕ решили снять с голосования резолюцию "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования". Ее рекомендовали вернуть на доработку в комитет до января 2019 года.

Так, проект резолюции предлагал внести изменения в процедуру инициирования санкций против делегаций. Сейчас, чтобы запустить санкционный механизм, нужна поддержка 30 депутатов от пяти разных стран. Документ предусматривал увеличить это количество до одной шестой присутствующих в зале. Предлагалось увеличить количество голосов, необходимых для принятия резолюции о полномочиях делегации, до двух третьих. На сегодня для этого достаточно простого большинства.

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