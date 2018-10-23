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Повернення Росії в ПАРЄ: Асамблея повторно розгляне зміни до регламенту 10 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У грудні цього року регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію. Про це ідеться у заяві генерального секретаря ПАРЄ Войцеха Савицького, передає УНН.

"З огляду на політичні розбіжності, які стали очевидними під час дебатів 9 жовтня 2018 року, і після того, як стало зрозуміло, що текст не отримає необхідної більшості, доповідач просила Асамблею не продовжувати ухвалення доповіді, а відправити її назад до Комітету з метою перегляду тексту. Ця пропозиція повернути текст Комітету була прийнята чіткою більшістю голосів. Наступне засідання регламентного комітету передбачається на 10 грудня 2018 року в Парижі. Його порядок денний включатиме повторний розгляд доповіді пані (Петри) Де Саттер", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подякував народним депутатам з делегації Парламентської асамблеї Ради Європи за зірвані плани РФ щодо чергової "російської весни" в організації.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав знайти компроміс між Росією і Радою Європи щодо членства в організації до травня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегацію

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