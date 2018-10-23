Возвращение России в ПАСЕ: Ассамблея повторно рассмотрит изменения в регламент 10 декабря

"Учитывая политические разногласия, которые стали очевидными во время дебатов 9 октября 2018 года, и после того, как стало понятно, что текст не получит необходимого большинства, докладчик просила Ассамблею не продлевать принятие доклада, а отправить ее обратно в Комитет для пересмотра текста. Это предложение вернуть текст комитета было принято четким большинством голосов. Следующее заседание регламентного комитета предполагается на 10 декабря 2018 года в Париже. Его повестка дня будет включать повторное рассмотрение доклада госпожи (Петри) Где Саттер", - говорится в заявлении.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы за сорванные планы РФ по очередной "русской весне" в организации.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал найти компромисс между Россией и Советом Европы относительно членства в организации до мая 2019 года.



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