В Минздраве сообщили о заболеваемости дифтерией и столбняком

“За 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых)”, — говорится в сообщении.

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В Минздраве напоминают, что единственная надежная защита от этих болезней — вакцинация.

“Вовремя сделанная прививка поможет сформировать иммунитет и защитить от смертельно опасных заболеваний”, — заверили в министерстве.

Дети получают прививки в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет, а взрослые — каждые 10 лет. Такой интервал во взрослом возрасте обусловлен тем, что иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

Напомним, за неделю в Украине выросло на 10% количество больных корью. 30 августа была запрещена одна из комплексных вакцин для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита.

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26 сентября под запрет попала комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, состоящая из очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.

Дифтерия — острая бактериальная инфекция. Возбудитель дифтерии — грамположительная палочковидная бактерия Corynebacterium diphtheriae, путь передачи — воздушно-капельный. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Основными симптомами дифтерии (или дифтерита) является высокая температура от 38 до 40 градусов, сонливость, слабость, боль в горле, першение, затруднения при глотании. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

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Столбняк — это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Заболевание возникает из-за попадания в рану возбудителя столбняка, столбнячной палочки — бактерии Clostridium Tetani. Симптомы столбняка — сжатие челюстей, мышечные спазмы — часто в желудке, болезненное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, “выпучивание” глаз, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое/непроизвольное сокращение и т. д. Смертность наблюдается в 85% случаев заболевания столбняком. Период инкубации от 3 до 21 дней.