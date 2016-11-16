На Волині від поліомієліту помер 12-річний хлопчик – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Любомильському районі Волинської області від поліомієліту помер 12-річний хлопчик. Про це повідомляє місцеве видання "Район.Любомль", передає УНН.
Зазначається, що дві доби лікарі боролися за життя дитини, але хвороба прогресувала. У вівторок хлопчик впав у кому. А в сьогодні вранці, так і не прийшовши до тями, помер.
"Про біль у руках і ногах хлопчик почав скаржитися у неділю ввечері. Ліг спати, а о 6-й ранку в понеділок уже сам не міг підвестися з ліжка. Батьки викликали швидку, яка оперативно доставила його у райлікарню. Провівши огляд, медпрацівники виявили ознаки хвороби поліомієліту, дитину вже паралізувало. Хлопчика терміново реанімобілем повезли в Луцьк в обласну інфекційну лікарню. Не допомогло дороговартісне лікування, у день йшло до 15 тисяч гривень", - зазначили у виданні.
Про ситуацію в районі повідомлено та взято на контроль. Завтра діти, які найбільше контактували з хлопчиком, здаватимуть аналізи.
Як повідомляв УНН, із 18 квітня Україна перейшла на використання двовалентної вакцини проти поліомієліту.