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15 марта, 19:03 • 110005 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151971 просмотра

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На Волыни от полиомиелита умер 12-летний мальчик - СМИ

На Волыни от полиомиелита умер 12-летний мальчик - СМИ

Киев • УНН

 • 12792 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Любомильском районе Волынской области от полиомиелита умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает местное издание "Район.Любомль", передает УНН.

Отмечается, что двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но болезнь прогрессировала. Во вторник мальчик впал в кому. А в сегодня утром, так и не приходя в сознание, умер.

"На боли в руках и ногах мальчик начал жаловаться в воскресенье вечером. Лег спать, а в 6 утра в понедельник уже сам не мог встать с кровати. Родители вызвали скорую, которая оперативно доставила его в райбольницу. Проведя обзор, медработники обнаружили признаки болезни полиомиелита, ребенка уже парализовало. Мальчика срочно реанимобилем повезли в Луцк в областную инфекционную больницу. Не помогло дорогостоящее лечение, в день шло до 15 тыс. гривен ", - отметили в издании.

О ситуации в районе сообщено и взято на контроль. Завтра дети, которые больше контактировали с мальчиком, будут сдавать анализы.

Как сообщал УНН, с 18 апреля Украина перешла на использование двухвалентной вакцины против полиомиелита .

 

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