У МОЗ повідомили про захворюваність на дифтерію та правець

“За 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих)”, — йдеться у повідомленні.

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У МОЗ нагадують, що єдиний надійний захист від цих хвороб — вакцинація.

“Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечних захворювань”, — запевнили у міністерстві.

Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі — кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Нагадаємо, за тиждень в Україні зросла на 10% кількість хворих на кір. 30 серпня була заборонена одна з комплексних вакцин для профілактики дифтерії та правця, коклюшу та поліомієліту.

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26 вересня під заборону потрапила комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів.

Дифтерія — гостра бактерійна інфекція. Збудник дифтерії — грампозитивна палочковидна бактерія Corynebacterium diphtheriae, шлях передачі — повітряно-крапельний. Найчастіше вражає ротоглотку, але нерідко зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи.

Основними симптомами дифтерії (або ж дифтериту) є висока температура від 38 до 40 градусів, сонливість, слабкість, біль у горлі, першіння, труднощі при ковтанні. Інкубаційний період триває від 2 до 10 днів.

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Правець (інша назва — “столбняк”) — це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні судоми м’язів. Захворювання виникає через попадання у рану збудника правця, правцевої палички — бактерії Clostridium Tetani. Симптоми правцю — стиснення щелеп, м’язові спазми — часто в шлунку, болісне напруження у всьому тілі, проблеми з ковтанням, “витріщання” очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття, неконтрольоване/мимовільне скорочення тощо. Смертність спостерігається у 85% випадків захворювання на правець. Період інкубації від 3 до 21 днів.