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З початку року в Україні зареєстрували вже сім випадків дифтерії

З початку року в Україні зареєстрували вже сім випадків дифтерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року на дифтерію в Україні захворіло вже семеро людей, тоді як минулого року медики не зареєстрували жодного випадку захворювання. Про це повідомили в прес-службі Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.

“За дев’ять місяців 2018 р. в Україні зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію (2017 р. — жодного)”, — зазначили в прес-службі центру.

При цьому у відомстві додали, що захворювання на дифтерію трапляється в усьому світі. Максимальна кількість випадків зазвичай припадає на осінньо-зимовий період. Під час епідемії дифтерії в Україні 1991–1998 рр., яку спричинили низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутність ревакцинації дорослих, захворіло близько 20 тисяч людей, 696 із них померло.

Також в МОЗ підкреслили, що єдиним спосібом захиститися від цієї недуги та попередити розвиток небезпечних ускладнень є вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні десять років).

За останні роки в Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію: 2011 рік — 8 випадків (серед них — 2 дітей), 2012 — 5 (серед них — 1 дитина), 2013 — 6 (серед них — 2 дитини), 2014 — 4 (серед них — 1 дитина), 2015 — 2 (серед них — 1 дитина), 2016 — 4 дорослих (1 — в Івано-франківській області, 1 — в Одеській і 2 — у місті Києві).

Нагадаємо, влітку в Україні спостерігався гострий дефіцит вакцин для дітей. Профілактику від коклюшу, дифтерії і правця дітям не можуть зробити навіть у приватних клініках столиці.

Через погане постачання вакцин в Україні спостерігається зростання інфекційних захворювань — зокрема епідемія кору, спалахи якого фіксуються переважно в тих областях, в які вакцини постачалися найгірше — в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській. Протягом останнього тижня 2018 року в Україні на кір захворіла 781 людина, серед яких 564 дітей.

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